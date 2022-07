Ferrari, disastro totale: strategia su Leclerc tragicomica. Mondiale perso al muretto (Di domenica 31 luglio 2022) La Ferrari alza bandiera bianca in Ungheria. Nell’ultima gara prima della pausa estiva, la strategia Ferrari affossa ancora una volta Charles Leclerc. Il pilota monegasco chiude da primo a sesto per via di una scelta errata delle gomme dure. Probabilmente Verstappen avrebbe vinto ugualmente, ma la seconda posizione era quasi certa. Il Mondiale è ormai una chimera: -80 nella classifica piloti, -97 nella classifica costruttori. disastro Ferrari – Charles Leclerc da primo a sesto. Un altro disastro totale nella strategia della Ferrari. La ‘Rossa’ sulla media andava forte, magari non fortissimo come venerdì ma era sicuramente tanto competitiva al punto che Leclerc ha ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Laalza bandiera bianca in Ungheria. Nell’ultima gara prima della pausa estiva, laaffossa ancora una volta Charles. Il pilota monegasco chiude da primo a sesto per via di una scelta errata delle gomme dure. Probabilmente Verstappen avrebbe vinto ugualmente, ma la seconda posizione era quasi certa. Ilè ormai una chimera: -80 nella classifica piloti, -97 nella classifica costruttori.– Charlesda primo a sesto. Un altronelladella. La ‘Rossa’ sulla media andava forte, magari non fortissimo come venerdì ma era sicuramente tanto competitiva al punto cheha ...

fanpage : Altro disastro per la Ferrari nel #HungarianGP della Formula 1 2022 vinto da Verstappen con una straordinaria rimo… - AliprandiJacopo : Un disastro. Strategie sbagliate, pit stop lunghi, mescole pneumatici a caso. La #Ferrari non ha azzeccato una cos… - marioenrico191 : RT @FormulaPassion: Vittoria incredibile di #Verstappen in Ungheria! Disastro #Ferrari con le strategie #F1 #HungarianGP ???? - CorSport : #Ferrari, la strategia è un disastro: social scatenati | GALLERY ?? ?? - FrancescaCapof1 : Oggi un disastro in Ferrari, dopo la pausa estiva sarà possibile contrattare i colpi di Max secondo voi? #skymotori -