Elezioni 2022, Giggino e Tabacci convolano a nozze La mossa di Di Maio per fuggire dal passato da steward E alla fine è successo: Luigi Di Maio e Bruno Tabacci si sposano. Innamoratisi qualche tempo fa nei corridoi stretti i e fumosi di Montecitorio, prima si sono visti insieme, timidamente mano nella mano, aggirarsi per i Palazzi del Potere romano poi l'outing del fidanzamento e l'annuncio delle nozze per domani. Segui su affaritaliani.it

