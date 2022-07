Elezioni 2022 | dote ai giovani | la riproposta di Letta che fa discutere

Elezioni 2022, dote ai giovani: la (ri)proposta di Letta che fa discutere (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – Torna su una proposta che aveva fatto discutere, quella della patrimoniale sui più ricchi per finanziare una ‘dote’ ai giovani. Enrico Letta ha ribadito, ieri ai microfoni del Tg2 in vista delle Elezioni politiche 2022 del 25 settembre, la volontà di portare la battaglia “avanti, ovviamente sarà finanziata con una tassa di successione per i patrimoni plurimilionari. L’altra volta quando ne parlai tutti cominciarono a dire ‘ah, si toccano le successioni!’ – ha ricordato – ma è giusto che chi ha un patrimonio plurimilionario lasci qualcosa alla società e se quel qualcosa viene ridato ai giovani, che oggi sono attanagliati dalla precarietà, credo sia il senso di generazioni che si aiutano”. Il giorno dopo vede il dibattito infiammarsi sul tema. “25 ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – Torna su una proposta che aveva fatto, quella della patrimoniale sui più ricchi per finanziare una ‘’ ai. Enricoha ribadito, ieri ai microfoni del Tg2 in vista dellepolitichedel 25 settembre, la volontà di portare la battaglia “avanti, ovviamente sarà finanziata con una tassa di successione per i patrimoni plurimilionari. L’altra volta quando ne parlai tutti cominciarono a dire ‘ah, si toccano le successioni!’ – ha ricordato – ma è giusto che chi ha un patrimonio plurimilionario lasci qualcosa alla società e se quel qualcosa viene ridato ai, che oggi sono attanagliati dalla precarietà, credo sia il senso di generazioni che si aiutano”. Il giorno dopo vede il dibattito infiammarsi sul tema. “25 ...

