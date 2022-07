Due ragazze travolte e uccise dal treno: 'Stavano attraversando i binari' (Di domenica 31 luglio 2022) Tragedia a Riccione nei pressi della stazione: due ragazze , non ancora identificate e di cui non si conosce l'età, sono state travolte e uccise da un treno Alta Velocità che transitava alla stazione ... Leggi su leggo (Di domenica 31 luglio 2022) Tragedia a Riccione nei pressi della stazione: due, non ancora identificate e di cui non si conosce l'età, sono stateda unAlta Velocità che transitava alla stazione ...

Agenzia_Ansa : Attraversano i binari, due ragazze investite e uccise da un treno. A Riccione, travolte sono state viste barcollare… - espressonline : Il traffico di esseri umani in Europa genera in un anno 29,4 miliardi di euro di profitti. In Italia la forma di sf… - momentosera : #Riccione, attraversavano i binari alla stazione: due ragazze investite e uccise da un treno Alta Velocità in trans… - LEBBY4EVER : RT @fattoquotidiano: Due ragazze investite e uccise da un treno alla stazione di Riccione. Stavano attraversando i binari - newsrimini : Tragedia a #Riccione. Attraversano i binari, travolte due ragazze -