Cerignola, duplice omicidio: padre e figlio trovati morti in sacchi di plastica (Di domenica 31 luglio 2022) Foggia, 31 luglio 2022 - I cadaveri di due uomini, padre di 58 anni e figlio di 27, sono stati trovati questa mattina nelle campagne di Cerignola , comune del Foggiano. Stando alle ricostruzioni degli ... Leggi su quotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Foggia, 31 luglio 2022 - I cadaveri di due uomini,di 58 anni edi 27, sono statiquesta mattina nelle campagne di, comune del Foggiano. Stando alle ricostruzioni degli ...

