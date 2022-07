Brian May: “Amiamo John Deacon ma lui non vuole ritornare nei Queen” (Di domenica 31 luglio 2022) Brian May in un’intervista ha parlato del rapporto col bassista dei Queen John Deacon. Il celebre chitarrista britannico ha rivelato di aver chiesto al bassista di tornare nella band inglese ma senza ottenere risultati. A sei anni dalla morte dello storico frontman Freddie Mercury ha preferito non continuare e ha deciso di ritirarsi a vita L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di domenica 31 luglio 2022)May in un’intervista ha parlato del rapporto col bassista dei. Il celebre chitarrista britannico ha rivelato di aver chiesto al bassista di tornare nella band inglese ma senza ottenere risultati. A sei anni dalla morte dello storico frontman Freddie Mercury ha preferito non continuare e ha deciso di ritirarsi a vita L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

