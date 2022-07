Amichevoli 2022, Cremonese batte Crema 3-1 con tanti giovani in campo (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo l’amichevole di ieri, sabato 30 luglio, con l’Hellas Verona, la Cremonese era impegnata anche stamattina nel test contro Crema. La partita, che si è svolta al Centro Sportivo Soldi, ha visto tanti giovanissimi in campo per far rifiatare i big dopo lo sforzo di ieri. I grigiorossi hanno comunque vinto con il punteggio di 3-1. Sblocca il risultato Gondo già al 3? con una girata di destro direttamente da calcio d’angolo, e lo stesso attaccante si ripete al 12?, stavolta con un colpo di testa su assist perfetto al volo di Ghiglione. Sul finale di frazione arriva il gol del Crema ad accorciare le distanze: errore di Sarr, Erman ne approfitta e mette in mezzo la palla per Madiotto, che di testa non sbaglia. Infine, a metà secondo tempo, Quagliata incornicia una bella prestazione ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo l’amichevole di ieri, sabato 30 luglio, con l’Hellas Verona, laera impegnata anche stamattina nel test contro. La partita, che si è svolta al Centro Sportivo Soldi, ha vistossimi inper far rifiatare i big dopo lo sforzo di ieri. I grigiorossi hanno comunque vinto con il punteggio di 3-1. Sblocca il risultato Gondo già al 3? con una girata di destro direttamente da calcio d’angolo, e lo stesso attaccante si ripete al 12?, stavolta con un colpo di testa su assist perfetto al volo di Ghiglione. Sul finale di frazione arriva il gol delad accorciare le distanze: errore di Sarr, Erman ne approfitta e mette in mezzo la palla per Madiotto, che di testa non sbaglia. Infine, a metà secondo tempo, Quagliata incornicia una bella prestazione ...

