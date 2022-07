Val di Susa, No Tav all’assalto del cantiere: “Anche con un ariete di cemento” (Di sabato 30 luglio 2022) Assalto di militanti No Tav al cantiere di San Didero, in Val di Susa (Torino). Un migliaio di persone hanno manifestato, poi sono partite le violenze. La polizia ha risposto a colpi di lacrimogeni. Dodici agenti contusi. Contusi alcuni operatori di polizia, colpiti dal lancio degli oggetti da parte di alcuni manifestanti, arrivati, quanto sembra, da Venaus, vicino alla Val di Susa. Secondo la questura sarebbero oltre un migliaio i No Tav in zona, oggi 30 luglio. In un comunicato la polizia dichiara che “sono giunti a San Didero dal campeggio di Venaus con vari mezzi“. E hanno “da subito cominciato ad assaltare il cantiere sia al varco posto sul lato della statale sia nella zona est, a ridosso dell’autostrada. C’è stato un fitto lancio di petardi, artifizi pirotecnici e sassi in direzione delle forze di polizia ... Leggi su velvetmag (Di sabato 30 luglio 2022) Assalto di militanti No Tav aldi San Didero, in Val di(Torino). Un migliaio di persone hanno manifestato, poi sono partite le violenze. La polizia ha risposto a colpi di lacrimogeni. Dodici agenti contusi. Contusi alcuni operatori di polizia, colpiti dal lancio degli oggetti da parte di alcuni manifestanti, arrivati, quanto sembra, da Venaus, vicino alla Val di. Secondo la questura sarebbero oltre un migliaio i No Tav in zona, oggi 30 luglio. In un comunicato la polizia dichiara che “sono giunti a San Didero dal campeggio di Venaus con vari mezzi“. E hanno “da subito cominciato ad assaltare ilsia al varco posto sul lato della statale sia nella zona est, a ridosso dell’autostrada. C’è stato un fitto lancio di petardi, artifizi pirotecnici e sassi in direzione delle forze di polizia ...

