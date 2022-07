Uccide migrante | arrestato il salernitano Giuseppe Ferlazzo

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 30 luglio 2022) – Aggredito e ucciso a colpi di stampella, la sua, in pieno centro a Civitanova Marche (Macerata). E’ successo oggi, alle 14, lungo corso Umberto I. La vittima si chiamava Alika Ogorchukwu, nigeriano, aveva 39 anni e abitava con la sua famiglia (moglie e un bambino) a San Severino Marche. Era un venditore ambulante di fazzoletti e piccoli accessori che vendeva per strada, all’uscita dei negozi, qualche volta chiedeva una moneta. Una presenza nota e, soprattutto, una persona tranquilla, dice chi lo conosceva. Un uomo, tra l’altro, claudicante, perche’ l’anno scorso era stato investito mentre era in bici e quindi si aiutava con una stampella. Secondo alcune testimonianze, avrebbe fatto un apprezzamento ad una donna, ma secondo gli investigatori sarebbe stato forse troppo insistente nel tentare di vendere la sua merce, suscitando l’ira del fidanzato, Filippo Claudio ...