(Di sabato 30 luglio 2022) Flavio Paramendola, 12 anni, si è sentito male dopo essere uscito dall'acqua. Inutili i soccorsi. In corso le indagini per accertare le cause del decesso

fanpage : Tragedia all'Acquapark: un ragazzino di 12 anni si lancia dallo scivolo, poi si accascia a terra e muore - juornoit : #Juorno #ragazzino di 12 anni di %Pompei muore in un #parco acquatico a #Battipaglia - paolochiariello : #Juorno #ragazzino di 12 anni di %Pompei muore in un #parco acquatico a #Battipaglia - francogarna : Si lancia dallo scivolo: 12enne muore nel parco acquatico - Leonard48598239 : RT @liliaragnar: Si lancia dallo scivolo all’acquapark, poi si accascia a terra: morto 12enne a #Battipaglia La tragedia si è verificata qu… -

Un ragazzo di 12 anni di Pompei è morto questa mattina all'Acquafarm, un parco acquatico di Battipaglia. La giovane vittima si trovava nel parco acquatico con la sua famiglia quando si è lanciato da ...Siamo uniti per chiedervi di stare insieme per scacciare ogni forma di abuso e commento offensivosport e dalla società. Abbiamo il dovere di gridare 'Mai più'. Chi si nasconde dietro ai social ...Matteo Bassetti lancia l'allarme per il vaccino delle scimmie ... In un post che ha pubblicato su Facebook, il professore ha condiviso anche le immagini delle lesioni lasciate dall'infezione che, come ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...