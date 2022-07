Russell conquista la pole position in Ungheria con 44 millesimi su Sainz (Di sabato 30 luglio 2022) Le qualifiche del Gran Premio dell’Ungheria ha visto ribaltare un po’ i pronostici e le performance viste nelle ultime settimane. A partire dalla pole position sarà George Russell su Mercedes, con 44 millesimi di vantaggio su Carlos Sainz. In terza posizione troviamo Leclerc. Solo decimo Verstappen che nel secondo tentativo del Q3 ha urlato in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: GP Bahrain, F1: doppietta Ferrari con Leclerc al comando, Red Bull out GP Arabia Saudita, F1: a Perez la pole, Ferrari subito dietro GP Arabia Saudita: Verstappen vince in volata su Leclerc con mezzo secondo di vantaggio Verstappen vince in Azerbaijan, ritiro per entrambe le Ferrari GP Australia: ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 30 luglio 2022) Le qualifiche del Gran Premio dell’ha visto ribaltare un po’ i pronostici e le performance viste nelle ultime settimane. A partire dallasarà Georgesu Mercedes, con 44di vantaggio su Carlos. In terza posizione troviamo Leclerc. Solo decimo Verstappen che nel secondo tentativo del Q3 ha urlato in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: GP Bahrain, F1: doppietta Ferrari con Leclerc al comando, Red Bull out GP Arabia Saudita, F1: a Perez la, Ferrari subito dietro GP Arabia Saudita: Verstappen vince in volata su Leclerc con mezzo secondo di vantaggio Verstappen vince in Azerbaijan, ritiro per entrambe le Ferrari GP Australia: ...

