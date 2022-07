Roma-Wijnaldum, serve l’aiuto del PSG. Ma l’olandese vuole giocare per Mourinho (Di sabato 30 luglio 2022) 2022-07-20 11:50:57 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore la seguente notizia che rimbalza freneticamente da una redazione all’altra: TRANSFERmarketWEB.com Secondo Il Corriere dello Sport parlando dei gol dell’As Roma a centrocampo, spiega che lo scambio con il Sassuolo per Davide Frattesi è in stand-by.Il sogno è Georginio Wijnaldum che lascia il Paris Saint-Germain. Ma serve l’aiuto del club parigino. Perché il centrocampista olandese guadagna oltre 9 milioni di euro, e nemmeno i benefici del decreto crescita italiano potrebbero aiutare la Roma a chiudere un affare così oneroso. Ma da quando il nuovo allenatore del club francese Galtier, ha messo sul mercato il giocatore, la Roma sta pensando a un costoso prestito con la partecipazione al pagamento ... Leggi su justcalcio (Di sabato 30 luglio 2022) 2022-07-20 11:50:57 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore la seguente notizia che rimbalza freneticamente da una redazione all’altra: TRANSFERmarketWEB.com Secondo Il Corriere dello Sport parlando dei gol dell’Asa centrocampo, spiega che lo scambio con il Sassuolo per Davide Frattesi è in stand-by.Il sogno è Georginioche lascia il Paris Saint-Germain. Madel club parigino. Perché il centrocampista olandese guadagna oltre 9 milioni di euro, e nemmeno i benefici del decreto crescita italiano potrebbero aiutare laa chiudere un affare così oneroso. Ma da quando il nuovo allenatore del club francese Galtier, ha messo sul mercato il giocatore, lasta pensando a un costoso prestito con la partecipazione al pagamento ...

