Raspadori Napoli | accordo con l’attaccante | i dettagli del contratto

(Di sabato 30 luglio 2022)verso la big di Serie A:avrebbe già detto di sì al. Tutti idell’Giacomosi avvicina a grandi passi al. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il club azzurro avrebbe già trovato l’col giocatore. Pronto per lui unquinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione, ma resta da trovare l’col Sassuolo, che chiede almeno 35 milioni di euro complessivi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportmediaset : Napoli, l'uscita di Zielinski apparecchia per il doppio colpo Szoboszlai-Raspadori #Napoli #Zielinski #Raspadori… - AlfredoPedulla : La lista perfetta del #Napoli è: #Kepa, #LoCelso, #Raspadori e #Simeone. In qualche caso è pratica più che teoria,… - tvdellosport : ?? MERCATO NAPOLI Giacomo #Raspadori è vicino a vestire la maglia del #Napoli, il Sassuolo apre alla trattiva. De… - franzII19876423 : @DiMarzio annuncia kepa, simeone, szoboslay (anche se questo è purtroppo impossibile), raspadori e soprattutto l'al… - zazoomblog : Raspadori vuole il Napoli - #Raspadori #vuole #Napoli -

Il nome è quello di Giacomo, attaccante del Sassuolo cercato anche dal. Un profilo che non è certo una novità per la Juventus e che potrebbe tornare ad essere valutato dalla ...In casa Roma c'è sempre la possibilità anche dell'arrivo dello svincolato BELOTTI , mentre ilsta mettendo a punto la trattativa con il Sassuolo per. Il giocatore ha già detto ...Secondo la Gazzetta dello sport, Giacomo Raspadori avrebbe già accettato l’offerta d’ingaggio del Napoli da 2.4 milioni di euro a stagione. Ovvero la stessa cifra rifiutata da Dries Mertens.Il Napoli stringe per Raspadori e ci si domanda se e come cambierà il modulo di Spalletti con lui, la riflessione coinvolge il Fantacalcio.