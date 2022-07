Pizzarotti: 'Una lista civica nazionale potrebbe raccogliere più del 6%' (Di sabato 30 luglio 2022) Se fosse vero sarebbe interessante e potrebbe portare valore aggiunto al centro - sinistra. Secondo un'indagine appena condotta dalla Ipsos, una lista civica nazionale guidata da amministratori di ... Leggi su globalist (Di sabato 30 luglio 2022) Se fosse vero sarebbe interessante eportare valore aggiunto al centro - sinistra. Secondo un'indagine appena condotta dalla Ipsos, unaguidata da amministratori di ...

globalistIT : - Nutizieri : Pizzarotti in campo: «Pronta una lista civica sul modello Bonaccini. E con il centrosinistra»… - corrierebologna : Pizzarotti in campo: «Pronta una lista civica sul modello Bonaccini. E con il centrosin... - CatelliRossella : I sindaci in campo, Pd e Pizzarotti puntano su una schiera di primi cittadini. Ecco i nomi in lista - ferrogiova : 'Pizzarotti in campo «Pronta una Lista civica sul modello Bonaccini E con il centrosinistra» @corriere' -