Pizzarotti: 'Una lista civica nazionale potrebbe raccogliere più del 6%' (Di sabato 30 luglio 2022) Se fosse vero sarebbe interessante e potrebbe portare valore aggiunto al centro - sinistra. Secondo un'indagine appena condotta dalla Ipsos, una lista civica nazionale guidata da amministratori di ... Leggi su globalist (Di sabato 30 luglio 2022) Se fosse vero sarebbe interessante eportare valore aggiunto al centro - sinistra. Secondo un'indagine appena condotta dalla Ipsos, unaguidata da amministratori di ...

liberalunicorno : @g_boggero @lorepregliasco Anche perché se Piu Europa passa col PD prende l’1% a dire tanto. Dubito che possa esser… - Nat_Casatelli : RT @emmecola: Cominciano le operazioni di salvataggio: Tabacci salva Di Maio, Renzi salva Pizzarotti. Liste nate a tavolino sono così esent… - emmecola : Cominciano le operazioni di salvataggio: Tabacci salva Di Maio, Renzi salva Pizzarotti. Liste nate a tavolino sono… - AnnaNonBasta : RT @MonicaBergamas9: @GarauSilvana @AnnaNonBasta Ecco perché la Concita De Gregorio insisteva tanto per far dire bene questo riferimento a… - MonicaBergamas9 : @GarauSilvana @AnnaNonBasta Ecco perché la Concita De Gregorio insisteva tanto per far dire bene questo riferimento… -