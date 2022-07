Paul Pogba tiene in ansia la Juventus: fissata una nuova visita al ginocchio in Francia, sarà quella decisiva (Di sabato 30 luglio 2022) Paul Pogba prende tempo. Il francese non ha ancora deciso cosa fare con il suo ginocchio destro al quale ormai una settimana fa ha riportato una lesione al menisco laterale. Inizialmente si era ipotizzato di sottoporre il centrocampista all’intervento già negli Stati Uniti, dove la Juve sta svolgendo il ritiro estivo, ipotesi poco dopo accantonata. L’operazione, però, è inevitabile anche perché il problema perseguita il centrocampista da tempo. Resta da definire la data e la tipologia di intervento. La paura più grande di Pogba è saltare il Mondiale in Qatar e tornare in campo con i bianconeri a inizio 2023 sacrificando tutta la prima parte della stagione. Un primo consulto medico ha previsto dai tre ai cinque mesi di stop. Ora il francese tornerà in patria per visite più approfondite. L’appuntamento è stato rimandato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022)prende tempo. Il francese non ha ancora deciso cosa fare con il suodestro al quale ormai una settimana fa ha riportato una lesione al menisco laterale. Inizialmente si era ipotizzato di sottoporre il centrocampista all’intervento già negli Stati Uniti, dove la Juve sta svolgendo il ritiro estivo, ipotesi poco dopo accantonata. L’operazione, però, è inevitabile anche perché il problema perseguita il centrocampista da tempo. Resta da definire la data e la tipologia di intervento. La paura più grande diè saltare il Mondiale in Qatar e tornare in campo con i bianconeri a inizio 2023 sacrificando tutta la prima parte della stagione. Un primo consulto medico ha previsto dai tre ai cinque mesi di stop. Ora il francese tornerà in patria per visite più approfondite. L’appuntamento è stato rimandato ...

