Nel centrodestra Salvini lancia un appello contro l'astensione: 'Votate, chi non lo fa aiuta la sinistra' (Di sabato 30 luglio 2022) - Il leader della Lega è già in tour nelle piazze italiane, ma l'ordine di scuderia è di non cantare vittoria prima del risultato delle urne. Al momento la coalizione sembra compatta anche perché c'è ...

igoriezzi : Centrodestra in vantaggio, PD e 5Stelle nel panico, l’Italia torna a sperare. Il 25 settembre dipende tutto da voi. - GiovaQuez : 'Ucciso a bastonate da uno straniero', nel senso che l'assassino non era un Padano Doc? Certo usare una storia aggh… - pfmajorino : L'imbarazzo nel centrodestra è tanto. #Salvini continua a tenere rapporti con Mosca. Una pagina inquietante e peric… - GPerenne : RT @aciapparoni: Ma quegli esponenti di #Azione che fino a due minuti fa erano nel centrodestra con quale faccia si presentano agli elettor… - roccu1977 : RT @ilruttosovrano: Mille euro le pensioni, un milione di alberi e adesso un miliardo di euro per le forze dell'ordine, nel centrodestra è… -