LIVE – Nizza-Torino 1-0, amichevole 2022 (DIRETTA)

Tutto pronto per l'ultima amichevole del Torino. Sabato 30 luglio alle 17:00 i granata scenderanno in campo contro il Nizza. Juric aspetta buone indicazioni dai suoi giocatori, in attesa di novità sul mercato. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

AGGIORNA LA DIRETTA

Nizza-Torino 1-0 (78? Stengs)

78? – GOL Nizza. Bella triangolazione tra Gouiri e Ilie, con quest'ultimo che poi l'appoggia centralmente a Stengs, il quale deve solo insaccare a porta vuota.

75? – Bella discesa centrale di Radonjic, il cui piazzato di destro viene respinto da Bulka.

67? – Sul cambio di fronte, sponda di Delort per Ilie: attento Berisha ad ...

