La doppietta di Kean lo fa diventare un pezzo pregiato: la Germania lo chiama (Di sabato 30 luglio 2022) Moise Kean è per ora il grande protagonista della calda estate della Juve e per questo motivo molte squadre hanno messo gli occhi su di lui. Non vi è dubbio qualcuno che Moise Kean sia stato una delle grandi delusioni della scorsa stagione della Juventus, ma il ragazzo ha grande voglia di riprendersi e lo ha già dimostrato nell'amichevole di Dallas contro il Barcellona realizzando una grande doppietta, ma questo lo ha messo al centro dell'attenzione di una grande squadra. LaPresseL'obiettivo della Juventus della prossima stagione assolutamente è stato dichiarato e sbandierato a grandi lettere, con lo Scudetto che dovrà tornare a tutti i costi sulla maglia della Vecchia Signora, soprattutto considerando la quantità di grandi giocatori che sono stati già acquistati e che dovranno ancora. Uno di quelli che però ha deluso di parecchio ...

