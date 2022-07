Juve, Del Piero: «Nessuno meglio di Di Maria per i bianconeri» (Di sabato 30 luglio 2022) Le parole di Alessandro Del Piero sul precampionato della Juve: «Impressionato da Vlahovic, Nessuno meglio di Di Maria» Alessandro Del Piero è intervenuto in una diretta sul canale Twitch ufficiale della Juventus. Di seguito le sue parole sul precampionato dei bianconeri. «Sono rimasto positivamente impressionato da Vlahovic. Di Maria è un acquisto fantastico per la Juventus: è efficace, ha personalità e un passato glorioso. È un top sotto ogni punto di vista, quindi Nessuno era meglio di lui come acquisto per i bianconeri. Quando guardo le partite, non penso mai a chi può assomigliarmi, ma a chi mi attira e fa qualcosa di diverso. Nella Juve ci ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 luglio 2022) Le parole di Alessandro Delsul precampionato della: «Impressionato da Vlahovic,di Di» Alessandro Delè intervenuto in una diretta sul canale Twitch ufficiale dellantus. Di seguito le sue parole sul precampionato dei. «Sono rimasto positivamente impressionato da Vlahovic. Diè un acquisto fantastico per lantus: è efficace, ha personalità e un passato glorioso. È un top sotto ogni punto di vista, quindieradi lui come acquisto per i. Quando guardo le partite, non penso mai a chi può assomigliarmi, ma a chi mi attira e fa qualcosa di diverso. Nellaci ...

