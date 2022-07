Inghilterra-Germania in tv: data, orario e diretta streaming finale Europei femminili 2022 (Di sabato 30 luglio 2022) Inghilterra-Germania è la finale degli Europei femminili 2022: ecco di seguito le informazioni su data, orario, diretta tv e streaming di questo atto conclusivo. A Wembley sale l’attesa per l’assegnazione del titolo continentale. Le migliori squadre del torneo, le inglesi padrone di casa e le solidissime tedesche si daranno battaglia alle ore 18 di domenica 31 luglio, diretta tv in pay su Sky Sport Uno e in chiaro su Rai Due, diretta streaming in pay su Sky Go e in chiaro su Rai Play. La programmazione può essere suscettibile di variazioni. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022)è ladegli: ecco di seguito le informazioni sutv edi questo atto conclusivo. A Wembley sale l’attesa per l’assegnazione del titolo continentale. Le migliori squadre del torneo, le inglesi padrone di casa e le solidissime tedesche si daranno battaglia alle ore 18 di domenica 31 luglio,tv in pay su Sky Sport Uno e in chiaro su Rai Due,in pay su Sky Go e in chiaro su Rai Play. La programmazione può essere suscettibile di variazioni. SportFace.

Accadde_Oggi : 1966 – Per la prima e unica volta l'Inghilterra vince il mondiale di calcio battendo la Germania Ovest 4-2 #AccaddeOggi - mariobianchi18 : Il #30luglio 1966 a Londra finale Coppa Rimet: Inghilterra-Germania O. 4-2 ai suppl. Decisivo il gol di #Hurst: pal… - periodiciweb : LA FINALE DI EURO 2022 SARA' GERMANIA - INGHILTERRA - Perla19733917 : RT @Frances20665381: @pdnetwork Un neo ingegnere prende 500€/mese per uno stage, e viene assunto se va bene a 1500€/mese. In Germania o in… - fcterni : #qsvs io sono stupito per il fatto che giovani che lavorano a Milano come voi siano cosi' ignoranti di un paese com… -