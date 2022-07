Giù con scivolo e poi muore: tragedia in acquapark Battipaglia (Di sabato 30 luglio 2022) Una giornata spensierata d'estate si è trasformata in tragedia in un parco acquatico di Battipaglia, in provincia di Salerno. Un ragazzino di 12 anni ha perso la vita dopo aver usato uno scivolo dell'impianto ed essere arrivato nella prevista piscina d'arrivo. Dopo l'allarme agli operatori della struttura, che si affaccia sul Litorale, sono stati avvertiti subito i soccorsi. "Ma per il minore non c'era nulla da fare", si spiega. La morte potrebbe esser stata da un malore od anche da un movimento accidentale durante la discesa. A dover far luce su quanto avvenuto dovrà, adesso, essere il medico legale. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 30 luglio 2022) Una giornata spensierata d'estate si è trasformata inin un parco acquatico di, in provincia di Salerno. Un ragazzino di 12 anni ha perso la vita dopo aver usato unodell'impianto ed essere arrivato nella prevista piscina d'arrivo. Dopo l'allarme agli operatori della struttura, che si affaccia sul Litorale, sono stati avvertiti subito i soccorsi. "Ma per il minore non c'era nulla da fare", si spiega. La morte potrebbe esser stata da un malore od anche da un movimento accidentale durante la discesa. A dover far luce su quanto avvenuto dovrà, adesso, essere il medico legale.

