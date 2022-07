F1 in tv, GP Ungheria 2022: orario FP3 e qualifiche, programma, tv, streaming TV8 e Sky (Di sabato 30 luglio 2022) Dopo le prime prove libere di ieri, la giornata odierna riserverà i primi verdetti con le qualifiche ufficiali che determineranno la griglia di partenza del GP d’Ungheria. La battaglia è assicurata nell’impianto magiaro che sorge a pochi chilometri da Budapest. LIVE F1, GP Ungheria 2022 in DIRETTA: la Ferrari punta a monopolizzare la prima fila. FP3 dalle 13.00 Il turno di questo pomeriggio sarà oltremodo importante, partire davanti è importantissimo nella pista ungherese che ha una metratura di 4.381 km. Nelle 12 pieghe in cui si articola l’Hungaroring è impossibile sbagliare, ogni errore può costare caro. Lo scorso anno la Mercedes monopolizzò la Q3 con il britannico Lewis Hamilton ed il finnico Valtteri Bottas. La corsa, invece, fu vinta dal francese Esteban Ocon (Alpine), abile ad approfittare di una competizione ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Dopo le prime prove libere di ieri, la giornata odierna riserverà i primi verdetti con leufficiali che determineranno la griglia di partenza del GP d’. La battaglia è assicurata nell’impianto magiaro che sorge a pochi chilometri da Budapest. LIVE F1, GPin DIRETTA: la Ferrari punta a monopolizzare la prima fila. FP3 dalle 13.00 Il turno di questo pomeriggio sarà oltremodo importante, partire davanti è importantissimo nella pista ungherese che ha una metratura di 4.381 km. Nelle 12 pieghe in cui si articola l’Hungaroring è impossibile sbagliare, ogni errore può costare caro. Lo scorso anno la Mercedes monopolizzò la Q3 con il britannico Lewis Hamilton ed il finnico Valtteri Bottas. La corsa, invece, fu vinta dal francese Esteban Ocon (Alpine), abile ad approfittare di una competizione ...

