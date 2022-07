Elezioni: Letta, 'Renzi? Non metto veti, dialoghiamo con tutti' (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - Delle alleanze "discuteremo in questi giorni, abbiamo qualche giorno di tempo davanti, io non sono uno di quelli che vuole perdere tempo, però dobbiamo andare di fronte a 60 milioni di italiani, dobbiamo essere convincenti". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in un'intervista al Tg2. A chi gli domanda se Renzi farà parte dell'alleanza, "io non metto veti nei confronti di nessuno, discutiamo con tutti, non dico serenamente perché in questo momento non tornerebbe simpatico - ironizza -, ma discutiamo con tutti approfonditamente e nel modo giusto". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - Delle alleanze "discuteremo in questi giorni, abbiamo qualche giorno di tempo davanti, io non sono uno di quelli che vuole perdere tempo, però dobbiamo andare di fronte a 60 milioni di italiani, dobbiamo essere convincenti". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, in un'intervista al Tg2. A chi gli domanda sefarà parte dell'alleanza, "io nonnei confronti di nessuno, discutiamo con, non dico serenamente perché in questo momento non tornerebbe simpatico - ironizza -, ma discutiamo conapprofonditamente e nel modo giusto".

