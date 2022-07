È di una bellezza da togliere il fiato e qui in tanti si rifugiano

Leggi su lalucedimaria

(Di sabato 30 luglio 2022) L’estate ci richiama a un tempo di vacanza, per fermarci e rigenerarci, non solo per il nostro benessere fisico e psichico ma anche per quello dell’anima. Ecco allora dei luoghi incantevoli dove durante la stagione estiva, è possibile ricaricarsi e riposarsi, lontani da tutto e tutti, per darne beneficio sia al corpo che allo spirito. L'articolo proviene da La Luce di Maria.