Charles De Ketelaere al Milan | la scommessa all in Chi arriva ora

(Di sabato 30 luglio 2022) Ci sono voluti più tempo e più soldi del previsto ma ilsi era dato come primo obiettivo del mercatoDee lo ha raggiunto. È una nota di merito. Significa che Maldini e Massara sono convinti della loro scelta e la nuova proprietà condivide la strategia di fondo. Una strategia diversa da tutti gli altri top-club di serie A che ha portato uno scudetto potenzialmente spartiacque tra il passato e il futuro, se è vero che l'ha vinto una rosa da 25 anni e 8 mesi di media, la più giovane nell'era dei tre punti: puntare sui talenti provenienti da campionati minori, dove i vivai sono floridi, concedendo loro il tempo per sbagliare, ambientarsi e crescere. La protezione offerta dalè una formazione consolidata nel gioco di Pioli, di stampo fortemente europeo e contemporaneo - verticale, ...

Dopo la chiusura della trattativa per Charles De Ketelaere, la dirigenza rossonera non può riposare perché ora deve rinforzare anche altre aree. Va sistemata anche la posizione di difensore centrale ...De Ketelaere è il grande colpo del calciomercato estivo del Milan: facile prevedere quando ci sarà il suo esordio in maglia rossonera.