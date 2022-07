Cavillo giuridico, a rischio candidatura M5s Di Battista (Di sabato 30 luglio 2022) Anche la candidatura di Alessandro Di Battista nelle file del M5S è a rischio. A frenarla è un Cavillo giuridico, una regola che potrebbe far saltare la sua corsa, che pure, a differenza di quanto si pensi, non è affatto scontata. Per poter "vidimare" infatti la sua candidatura servirebbe una deroga, che passa dal disco verde del garante, Beppe Grillo. Che tuttavia, racconta all'Adnkronos chi gli è più vicino, continua a essere granitico nella difesa delle regole interne, dalle parlamentarie al principio di territorialità al niet sulle pluricandidature. Le norme del Movimento prevedono che, per candidarsi, sia necessario essere iscritti alla piattaforma di Skyvote da almeno sei mesi. E Di Battista si è disiscritto dal M5S subito dopo esserne uscito, in dissenso con la ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 30 luglio 2022) Anche ladi Alessandro Dinelle file del M5S è a. A frenarla è un, una regola che potrebbe far saltare la sua corsa, che pure, a differenza di quanto si pensi, non è affatto scontata. Per poter "vidimare" infatti la suaservirebbe una deroga, che passa dal disco verde del garante, Beppe Grillo. Che tuttavia, racconta all'Adnkronos chi gli è più vicino, continua a essere granitico nella difesa delle regole interne, dalle parlamentarie al principio di territorialità al niet sulle pluricandidature. Le norme del Movimento prevedono che, per candidarsi, sia necessario essere iscritti alla piattaforma di Skyvote da almeno sei mesi. E Disi è disiscritto dal M5S subito dopo esserne uscito, in dissenso con la ...

msn_italia : Di Battista, un cavillo giuridico lo mette a rischio nel M5S: per candidarsi serve una deroga di Grillo - fenice_risorta : Ormai #conte e i suoi #pretoriani vedono nemici da tutte le parti, hanno paura di perdere il trono da 300.000 euro… - annamariabusia : Di Battista, un cavillo giuridico lo mette a rischio nel M5S: per candidarsi serve una deroga di Grillo. Ops! - ragusaibla : La candidatura di Di Battista è a rischio per l'ennesimo cavillo giuridico. Servirebbe una deroga di Grillo - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: M5S, Di Battista a rischio per un cavillo giuridico: per candidarsi serve una deroga di Grillo -