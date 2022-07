Carfagna e Gelmini incensate e corteggiate, ma potrebbero fare la fine della Lorenzin… (Di sabato 30 luglio 2022) E’ tutta una questione di immagine. O meglio di foto opportunity. Calenda con al fianco le due lady ex berlusconiane. Gelmini e Carfagna. Maria Stella e Mara. M&M come le ha ribattezzate il puntuto Daniele Capezzone. Quelle che anni fa marciavano sul Palazzo della Giustizia di Milano al grido di “nessuno tocchi il Cavaliere”. Ora sono moderate, draghiane, europeiste e antiputiniane. Servono le loro facce contro il volto “populista” di Giorgia Meloni. E allora vai con le foto e con le interviste. Un giorno a una un giorno all’altra. E che ci trovi in queste interviste? Sempre la solita minestra riscaldata contro il centrodestra a trazione sovranista. Gelmini: io coerente con la Forza Italia del ’94 E guai a dire che se ne sono andate per opportunismo. Giammai. Solo alte idealità albergano in quelle menti libere e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 30 luglio 2022) E’ tutta una questione di immagine. O meglio di foto opportunity. Calenda con al fianco le due lady ex berlusconiane.. Maria Stella e Mara. M&M come le ha ribattezzate il puntuto Daniele Capezzone. Quelle che anni fa marciavano sul PalazzoGiustizia di Milano al grido di “nessuno tocchi il Cavaliere”. Ora sono moderate, draghiane, europeiste e antiputiniane. Servono le loro facce contro il volto “populista” di Giorgia Meloni. E allora vai con le foto e con le interviste. Un giorno a una un giorno all’altra. E che ci trovi in queste interviste? Sempre la solita minestra riscaldata contro il centrodestra a trazione sovranista.: io coerente con la Forza Italia del ’94 E guai a dire che se ne sono andate per opportunismo. Giammai. Solo alte idealità albergano in quelle menti libere e ...

AlexBazzaro : Immagino già già i milioni di elettori di centrodestra che per seguire Carfagna, Gelmini e Brunetta porteranno i lo… - raffaellapaita : Il governatore di #fdI #Marsilio offendendendo #Carfagna e #Gelmini offende tutte le donne. Cosa aspetta a dimette… - Agenzia_Ansa : 'Gelmini e Carfagna erano considerate delle poco di buono, oggi fanno le statiste'. E' bufera sulle parole del gove… - Cartabellotta : RT @Cartabellotta: Ci mancava il sessismo in #CampagnaElettorale Ora abbiamo proprio toccato il fondo #Marsilio #Carfagna #Gelmini - AttilioFarinel1 : RT @BK63805720: Certo, per i voti ci penserà Berlusconi... Ronzulli si e attaccata come una zecca al Cavaliere, non lo molla di 1 cm, in pi… -