Calciomercato Napoli, spunta l’alternativa a Raspadori: è un vecchio pallino di Giuntoli (Di sabato 30 luglio 2022) L’edizione odierna de Il Mattino descrive uno scenario ben definito per il Calciomercato del Napoli. Secondo il quotidiano, infatti, il Napoli starebbe pianificando un doppio colpo in avanti che però dipenderebbe da due uscite. La prima delle due è quella di Petagna, su cui è sempre forte il pressing del Monza: una sua partenza aprirebbe le porte all’arrivo di Giovanni Simeone come vice Osimhen. Potrebbe portare però ad un secondo colpo, stavolta per la trequarti, la partenza di Piotr Zielinski. Il polacco starebbe valutando con sempre più serietà la possibilità di trasferirsi al West Ham che, d’altro canto, starebbe facendo di tutto per venire incontro alle richieste del Napoli. Foto: Getty Images- Dominik Szoboszlai Nel caso in cui si chiuda la cessione di Zielinski, il quotidiano vede due nomi come suoi ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 30 luglio 2022) L’edizione odierna de Il Mattino descrive uno scenario ben definito per ildel. Secondo il quotidiano, infatti, ilstarebbe pianificando un doppio colpo in avanti che però dipenderebbe da due uscite. La prima delle due è quella di Petagna, su cui è sempre forte il pressing del Monza: una sua partenza aprirebbe le porte all’arrivo di Giovanni Simeone come vice Osimhen. Potrebbe portare però ad un secondo colpo, stavolta per la trequarti, la partenza di Piotr Zielinski. Il polacco starebbe valutando con sempre più serietà la possibilità di trasferirsi al West Ham che, d’altro canto, starebbe facendo di tutto per venire incontro alle richieste del. Foto: Getty Images- Dominik Szoboszlai Nel caso in cui si chiuda la cessione di Zielinski, il quotidiano vede due nomi come suoi ...

mirkocalemme : #Cristiano ha ribadito al #ManUtd l'intenzione di andarsene. L'#Atleti è in cima alla sua lista, ma l'operazione (f… - cmdotcom : Il #Napoli aspetta Keylor #Navas ma prepara l'assalto a #Kepa: la strategia sugli ingaggi. E #Meret può partire...… - DiMarzio : ?? @sscnapoli: ecco #Kim. Il difensore è a Villa Stuart per le visite mediche ?? - cn1926it : #Szoboszlai, sogno del #Napoli: le richieste del #Lipsia. Può arrivare solo in un caso - Decocove : RT @FrancescoRoma78: L'accordo è stato trovato ieri col ragazzo come abbiamo scritto su #LBDV: 2.5 M più 500 M di bonus su un quinquennale.… -