Beppe Convertini | paura per un incidente in moto | “Dio e Padre Pio mi hanno salvato”

"Sono caduto dopo che un'auto mi ha tagliato la strada: sono rimasto illeso grazie a Dio e a San Pio, al quale sono devoto". Così, in un'intervista rilasciata al magazine Diva e Donna, Beppe Convertini ha commentato l'incidente in cui è rimasto coinvolto pochi giorni fa, a Roma. Il celebre conduttore, in onda su Rai1 ogni domenica alle 9.30 con 'Azzurro-storie di mare', è un fervente cattolico e l'episodio, di cui ha poi raccontato i dettagli, ha rafforzato la sua fede. Si stava recando dal suo barbiere di fiducia, a Roma – ha spiegato – quando un'auto, svoltando in una strada in senso vietato, gli ha tagliato la strada. Non è riuscito a frenare in tempo ed è caduto, fortunatamente rimanendo illeso eccetto qualche graffio su braccia e gambe. Niente di grave, insomma. Né lui, né la signora 50enne alla guida della macchina, scusatasi più ...

