Barù torna in tv e rivela: "Ecco perché ho fatto il GF Vip" (Di sabato 30 luglio 2022) torna a parlare Barù Gaetani: l'ex concorrente del GF Vip si è raccontato tornando anche sulla sua partecipazione al programma Dopo il ritorno in tv di ieri con uno speciale sul suo Braci trasmesso da Food Network, Barù prende la parola. L'imprenditore e nipote di Costantino della Gherardesca si è raccontato nel corso di una intervista rilasciata a Blogo, dove ha ovviamente rievocato la sua partecipazione al GF Vip. Un'esperienza molto importante e che gli ha trasmesso una bella botta di popolarità, ma che è nata con uno scopo ben preciso: "Ho dovuto fare il Grande Fratello per farmi conoscere per quel che sono. Dopo venti anni nei quali nessuno mi guardava come un pazzo, ora finalmente sono uscito me stesso. Mi dicevano che ero 'di nicchia' ora che mi sono confrontato con gente 'normale' e ho avuto la conferma che il ...

Dal Gf Vip alla griglia: lo strano ritorno in tv di Barù Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona per tutti Barù torna in televisione, questa volta in vesti del tutto inedite. Dopo il successo alla sesta edizione del Grande Fratello Vip il nipote di Costantinto Della Gherardesca sbarca su Food Network