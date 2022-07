Assist di Dybala e la Roma supera il Tottenham, gol e spettacolo in Inter-Lione (Di sabato 30 luglio 2022) Giornata di alto livello per le squadre del campionato di Serie A, si sono disputate partite Interessanti in vista dell’inizio della prossima stagione. Sono scese in campo Inter e Roma, due squadre che si candidano ad un campionato di altissimo livello. E’ sempre più la squadra di Dybala, l’argentino continua a trascinare i giallorossi ed è stato autore dell’Assist per il gol di Ibanez contro il Tottenham, 0-1 il risultato finale. Gol e spettacolo nella sfida tra Inter e Lione, 2-2 il piunteggio finale. Il primo tempo si conclude a favore del club francese con un gol di Lacazette. Nel secondo tempo il raddoppio di Cherki, poi la reazione dell’Inter che trova il pareggio con Lukaku e Barella su Assist ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 30 luglio 2022) Giornata di alto livello per le squadre del campionato di Serie A, si sono disputate partiteessanti in vista dell’inizio della prossima stagione. Sono scese in campo, due squadre che si candidano ad un campionato di altissimo livello. E’ sempre più la squadra di, l’argentino continua a trascinare i giallorossi ed è stato autore dell’per il gol di Ibanez contro il, 0-1 il risultato finale. Gol enella sfida tra, 2-2 il piunteggio finale. Il primo tempo si conclude a favore del club francese con un gol di Lacazette. Nel secondo tempo il raddoppio di Cherki, poi la reazione dell’che trova il pareggio con Lukaku e Barella su...

