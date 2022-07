Ucraina, bloccata in Libano nave siriana che trasporta orzo dalla Crimea. Kiev: forse rubato a noi (Di venerdì 29 luglio 2022) Nel braccio di ferro che oppone Ucraina e Russia anche sull’export di grano con accuse reciproche di ostacolare gli accordi bilaterali raggiunti appena qualche giorno fa ad Instanbul con la regia della Turchia e dell’Onu, una nave che trasporta cereali dal territorio ucraino occupato dalla Russia e arrivata in un porto del Libano è divenuta l’ultima occasione per scambiarsi accuse reciproche. L‘ambasciatore ucraino Ihor Ostash, ha informato il presidente libanese Michel Aoun della questione chiedendo ieri di chiarire la situazione, ha rivelato l’ambasciata via social. L’ambasciata Ucraina afferma che la nave, battente bandiera siriana, è arrivata mercoledì nel porto libanese di Tripoli e che l‘orzo che si trova stoccato a bordo è ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 luglio 2022) Nel braccio di ferro che opponee Russia anche sull’export di grano con accuse reciproche di ostacolare gli accordi bilaterali raggiunti appena qualche giorno fa ad Instanbul con la regia della Turchia e dell’Onu, unachecereali dal territorio ucraino occupatoRussia e arrivata in un porto delè divenuta l’ultima occasione per scambiarsi accuse reciproche. L‘ambasciatore ucraino Ihor Ostash, ha informato il presidente libanese Michel Aoun della questione chiedendo ieri di chiarire la situazione, ha rivelato l’ambasciata via social. L’ambasciataafferma che la, battente bandiera, è arrivata mercoledì nel porto libanese di Tripoli e che l‘che si trova stoccato a bordo è ...

Damianodanny1 : È PIÙ VICINA LA PACE TRA RUSSIA E UCRAINA CHE TRA HEATER PARISI E LORELLA CUCCARINI – LE 2 BALLERINE SONO IN LITE… - Catysan21 : @jesuismarcomars @Giorgiolaporta Mi ha bloccata senza mai aver interagito con lui, a parte qualche like o condivisi… - Simona_Manzini : @HSkelsen Criticai un suo tweet ed espressi sostegno all'Ucraina, disse che opinioni come le mie le hanno persone c… - andrealusi : @EnricoLetta Questo passa dell'agenda Draghi a i 9 punti dei 5stelle, ma anche la farina del vostro sacco e bloccata in Ucraina? - talk_by_gbsapri : Effetto #guerra: la storia della #navemercantile #Tzarevna, bloccata a Mariupol, svuotata del carico e confiscata d… -