Tutti i buchi del finto scoop della Stampa su Salvini (Di venerdì 29 luglio 2022) 00:00 Come volevasi dimostrare, la velina della Stampa sui rapporti tra ambasciata russa e leghisti, diventa tema principale della campagna elettorale: ma sui giornali. Immagino che nelle spiagge non si parli di altro e cioè del fatto che un certo Capuano, amico di Salvini, vede il numero due dell’ambasciata russa a Roma che gli chiede se i ministri leghisti mollano Draghi? Ma ragazzi scherziamo. 05:20 Belpietro sfotte la Stampa, dicendo che sta roba l’avevano tirata già fuori loro. È vero, basta avere un archivio, ai tempi dell’organizzazione del volo di Salvini a Mosca. 06:30 Ma Minzolini più lucido di Tutti scrive: ma non è stato Conte a far saltare il governo? 07:30 Travaglio, il più perfido, intanto ricorda come Jacoboni, quello del presunto scoop ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 29 luglio 2022) 00:00 Come volevasi dimostrare, la velinasui rapporti tra ambasciata russa e leghisti, diventa tema principalecampagna elettorale: ma sui giornali. Immagino che nelle spiagge non si parli di altro e cioè del fatto che un certo Capuano, amico di, vede il numero due dell’ambasciata russa a Roma che gli chiede se i ministri leghisti mollano Draghi? Ma ragazzi scherziamo. 05:20 Belpietro sfotte la, dicendo che sta roba l’avevano tirata già fuori loro. È vero, basta avere un archivio, ai tempi dell’organizzazione del volo dia Mosca. 06:30 Ma Minzolini più lucido discrive: ma non è stato Conte a far saltare il governo? 07:30 Travaglio, il più perfido, intanto ricorda come Jacoboni, quello del presunto...

