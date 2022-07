Tacco - tunnel - gol | Tchouameni da impazzire

AleDaPrato5 : @SoloMilan68 @diavolista tacco, palla sulla testa, tunnel - Dan_1543 : @ColpogobboYtube È successo che nella supercoppa contro il Milan a Doha fece un tunnel di tacco a Suso al minuto 22… - EHEAAOO : Gol di tunnel col tacco... Mica male... #AlessiaRusso - XxviiEmma2 : RT @_chiaracx: alessia che si mangia un goal stra facile ?? recupera palla ?? GOAL DI TACCO + TUNNEL AL PORTIERE - _chiaracx : alessia che si mangia un goal stra facile ?? recupera palla ?? GOAL DI TACCO + TUNNEL AL PORTIERE -

Gol con un colpo diin allenamento: Aurelien Tchouameni, nuovo giocatore del Real Madrid dopo le stagioni col Monaco, mostra tutta la sua tecnica ...... pronta per essere azionata e ho apprezzato anche il lavoro di "riordinamento" delcentrale ... Il puntaautomatico, poi, facilita le cose in scalata oltre a regalarti qualche scoppiettio ... Alessia Russo e il gol di tacco agli Europei femminili: chi è l'inglese di origini italiane paragonata a Messi Il video del gol degno del «Puskas Award» ad Alessia Russo diventa virale: la chiamano Lessi come Messi. L'Inghilterra sfida per il titolo la vincente di Germania-Francia ...