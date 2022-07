Sinner-Agamenone in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Umago 2022 (Di venerdì 29 luglio 2022) Jannik Sinner affronterà Franco Agamenone nel contesto della semifinale di finale dell’Atp 250 di Umago 2022. Il tennista azzurro, seconda forza del tabellone, ha precedentemente in due set lo spagnolo Roberto Carballes Baena e proverà a ripetersi nel derby azzurro. Agamenone è in stato di grazie e arriva dai successi contro l’argentino Sebastian Baez e il connazionale Marco Cecchinato. TABELLONE MONTEPREMI I due tennisti protagonisti scenderanno in campo sabato 30 luglio con orario e campo ancora da definire. La diretta televisiva sarà proposta da Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Live streaming invece fruibili sul sito ufficiale dell’emittente in questione e tramite la nota piattaforma SuperTennix (gratis ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) Jannikaffronterà Franconel contesto della semifinale di finale dell’Atp 250 di. Il tennista azzurro, seconda forza del tabellone, ha precedentemente in due set lo spagnolo Roberto Carballes Baena e proverà a ripetersi nel derby azzurro.è in stato di grazie e arriva dai successi contro l’argentino Sebastian Baez e il connazionale Marco Cecchinato. TABELLONE MONTEPREMI I due tennisti protagonisti scenderanno in campo sabato 30 luglio cone campo ancora da definire. Latelevisiva sarà proposta da Supertennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Liveinvece fruibili sul sito ufficiale dell’emittente in questione e tramite la nota piattaforma SuperTennix (gratis ...

