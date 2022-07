Roma, Abraham: “Nessuna gelosia con Paulo Dybala” (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma Abraham- La Roma continua il suo ritiro in vista dei prossimi impegni di lusso in amichevole. Lavoro forzato e sulla forza dei muscoli, per aumentare il minutaggio ancora minimo nelle gambe per gli uomini di Mourinho. L’attaccante della Roma, Tammy Abraham, ha rilasciato una lunghissima intervista al Corriere dello Sport, dove ha parlato del suo nuovo compagno di squadra: Paulo Dybala. Ha anche rilasciato dichiarazioni sulla sua esperienza a Roma e, i prossimi obbiettivi stagionali. Ecco di seguito, le parole dell’attaccante Capitolino: Su Dybala e i goal: “Non c’è gelosia con Paulo. In questa Roma c’è spazio per due re, io voglio fare più gol di un anno fa e mi trovo benissimo ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 29 luglio 2022)- Lacontinua il suo ritiro in vista dei prossimi impegni di lusso in amichevole. Lavoro forzato e sulla forza dei muscoli, per aumentare il minutaggio ancora minimo nelle gambe per gli uomini di Mourinho. L’attaccante della, Tammy, ha rilasciato una lunghissima intervista al Corriere dello Sport, dove ha parlato del suo nuovo compagno di squadra:. Ha anche rilasciato dichiarazioni sulla sua esperienza ae, i prossimi obbiettivi stagionali. Ecco di seguito, le parole dell’attaccante Capitolino: Sue i goal: “Non c’ècon. In questac’è spazio per due re, io voglio fare più gol di un anno fa e mi trovo benissimo ...

