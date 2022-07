(Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Ancora qualche giorno e tornerà più forte che mai l’anticiclone africanoad infiammare il mese di agosto con una nuova ondata diin Italia. Intanto, spazio ancora una volta ad una sfuriata con, temporali e grandine. Nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì 29 luglio, una nuova linea instabile raggiungerà le regioni settentrionali, alimentata da aria più fresca in quota che, mescolandosi con quella più calda preesistente, darà vita a numerosi focolai temporaleschi che dal Nordovest si incammineranno verso il Nordest in serata e poi nella successiva nottata. Come spesso accade, i fenomeni potranno risultare violenti, localmente accompagnati da grandine di grosse dimensioni e sui settori alpini e prealpini potranno provocare frane, smottamenti e improvvisi ingrossamenti di torrenti. Antonio Sanò, ...

telodogratis : Pioggia prima del weekend, poi torna caldo record con Lucifero - ledicoladelsud : Pioggia prima del weekend, poi torna caldo record con Lucifero - fisco24_info : Pioggia prima del weekend, poi torna caldo record con Lucifero: (Adnkronos) - All'inizio di agosto arriva l'anticic… - LocalPage3 : Pioggia prima del weekend, poi torna caldo record con Lucifero - italiaserait : Pioggia prima del weekend, poi torna caldo record con Lucifero -

Adnkronos

... le previsioni ci dicono che laè certa sia di sabato - seppur non dovrebbe interessare l'ora delle qualifiche , dalle 16 alle 17 - che di domenica intorno alle 14 di pomeriggio, un'ora...Carlo Bonomi, da cittadino italianoe da presidente di Confindustria poi, spiega al 'Corriere della Sera' come ha vissuto la ... Basta bonus dispersi a', ha concluso Bonomi. Pioggia prima del weekend, poi torna caldo record con Lucifero (Adnkronos) – Ancora qualche giorno e tornerà più forte che mai l’anticiclone africano Lucifero ad infiammare il mese di agosto con una nuova ondata di caldo in Italia. Intanto, spazio ancora una volt ...Il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha dato ieri le dimissioni: per lui una candidatura alle Politiche del 25 Settembre. "Oggi ho presentato le mie dimissioni da sindaco di Catania. È stata una scelt ...