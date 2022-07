Non solo Paredes, Allegri ha scelto il sostituto di Pogba (Di venerdì 29 luglio 2022) Rabiot-Juve: il matrimonio tra il centrocampista francese e i bianconeri potrebbe proseguire per un’altra stagione. Di fatto, il lungo stop di Pogba, avrebbe convinto Allegri a bloccare la cessione dell’ex PSG almeno fino alla prossima sessione di mercato invernale L’infortunio di Pogba rivoluzionerà totalmente il mercato della Juventus, soprattutto quello in entrate. L’arrivo di Paredes Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 29 luglio 2022) Rabiot-Juve: il matrimonio tra il centrocampista francese e i bianconeri potrebbe proseguire per un’altra stagione. Di fatto, il lungo stop di, avrebbe convintoa bloccare la cessione dell’ex PSG almeno fino alla prossima sessione di mercato invernale L’infortunio dirivoluzionerà totalmente il mercato della Juventus, soprattutto quello in entrate. L’arrivo diQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

