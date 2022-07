Minaccia un' automobilista e aggredisce il passeggero a colpi di sfollagente - Cronaca - lanazione it

(Di venerdì 29 luglio 2022) L'Aou Careggi Per una manovra azzardata avrebbeto un'to con unoile la vettura. Per questo un 28enne fiorentino è stato denunciato per lesioni ...

venti4ore : Firenze, minaccia un’automobilista (marescialla della guardia di finanza) e colpisce il passeggero… - qn_lanazione : #Firenze. Minaccia un'automobilista e aggredisce il passeggero a colpi di sfollagente - PerugiaToday : Minaccia con la pistola l'automobilista che ha parcheggiato davanti al passo carrabile: condannata -

LA NAZIONE

L'Aou Careggi Per una manovra azzardata avrebbe minacciato un'e colpito con uno sfollagente il passeggero e la vettura. Per questo un 28enne fiorentino è stato denunciato per lesioni aggravate, porto ingiustificato di oggetti atti a offendere, ...... alladi chiamare le forze dell'ordine è fuggito NIBIONNO " Un tentativo di truffa dello "... L'ha chiesto assistenza alla Polizia Locale la quale, prese tutte le informazioni dall'... Minaccia un'automobilista e aggredisce il passeggero a colpi di sfollagente Firenze, 29 luglio 2022 - Per una manovra azzardata avrebbe minacciato un'automobilista e colpito con uno sfollagente il passeggero e la vettura. Per questo un 28enne fiorentino è stato denunciato per ...Per una manovra azzardata avrebbe minacciato un’automobilista e colpito con uno sfollagente il passeggero e la vettura. Per questo un 28enne fiorentino è stato denunciato per lesioni aggravate, porto ...