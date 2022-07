Milano | Ordinanza movida | stop a vendita cibo e bevande in vetro o lattine De Corato | « Non ci sono agenti di Polizia locale | chi controlla?

(Di venerdì 29 luglio 2022) Il provvedimento in vigore dal 30 luglio al 28 agosto in Duomo, Arco della Pace, Ticinese, Darsena, Navigli e Tortona, ‘Nolo’, corso Como, Gae Aulenti, Garibaldi e Brera, Isola, Melzo e Lazzaretto

In 9 sono finiti in carcere sudel GIP diLe accuse sono di sequestro di persona, rapina e lesioni aggravate- Nella mattinata odierna, nelle province di Bergamo, Como e Lecco , i Carabinieri del Comando ...Simba La Rue arrestato Arrestato dal comando provinciale di, è finito in manette insieme ad ... Gli indagati, si legge nell'del GIP, ' vivono una totale astrazione dalla realtà che ...Il provvedimento in vigore dal 30 luglio al 28 agosto in Duomo, Arco della Pace, Ticinese, Darsena, Navigli e Tortona, ‘Nolo’, corso Como, Gae Aulenti, Garibaldi e Brera, Isola, Melzo e Lazzaretto ...Milano, 29 luglio 2022 - Dal Duomo all'Arco della Pace, dai Navigli all'Isola: nelle zone della movida milanese torna il divieto di utilizzare vetro e lattine all'esterno dei locali. L'ordinanza del C ...