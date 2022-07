Meloni vola, ma il Pd... Il sondaggio è una bomba: nelle cifre, un duello clamoroso (Di venerdì 29 luglio 2022) Se l'idea era quella di far cadere il governo Draghi per racimolare consensi, chi l'ha pensata ha fatto male i conti. Almeno secondo la Supermedia Youtrend dei sondaggi politici, la prima dopo lo scioglimento delle Camere e l'avvio ufficiale della campagna elettorale per le prossime politiche. I tre partiti considerati responsabili della caduta del governo Draghi, ovvero Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia, perdono infatti nelle rilevazioni circa un punto percentuale, che invece viene recuperato dal Pd e da Fratelli d'Italia. Il partito di Enrico Letta avanza e rosicchia qualche decimo di punto al partito di Giorgia Meloni, che resta la scelta preferita dalla maggioranza relativa (quasi un voto su quattro. A livello di coalizioni, e in attesa che vengano definiti i contorni effettivi, il centrosinistra "centrista" (PD + IV + AZ/+Eu) supera ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Se l'idea era quella di far cadere il governo Draghi per racimolare consensi, chi l'ha pensata ha fatto male i conti. Almeno secondo la Supermedia Youtrend dei sondaggi politici, la prima dopo lo scioglimento delle Camere e l'avvio ufficiale della campagna elettorale per le prossime politiche. I tre partiti considerati responsabili della caduta del governo Draghi, ovvero Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia, perdono infattirilevazioni circa un punto percentuale, che invece viene recuperato dal Pd e da Fratelli d'Italia. Il partito di Enrico Letta avanza e rosicchia qualche decimo di punto al partito di Giorgia, che resta la scelta preferita dalla maggioranza relativa (quasi un voto su quattro. A livello di coalizioni, e in attesa che vengano definiti i contorni effettivi, il centrosinistra "centrista" (PD + IV + AZ/+Eu) supera ...

