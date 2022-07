Mastella festeggia la vittoria di Lombardi e dice la sua sulle prossime elezioni politiche

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento –mostra i muscoli. Il Segretario provinciale di “Noi di Centro”, Carmine Agostinelli, ha ripetuto più volte proprio l’aggettivo “muscolare” per commentare in un incontro al Museo del Sannio lalarghissima di giovedì 28 luglio con il 72% dei voti del neo Presidente della Provincia Ninocontro il suo competitor del PD, Antonio Calzone; ma, in realtà, oltre are il trionfo alla Rocca, la Conferenza Stampa, cui hanno partecipato molti amministratori, i fedelissimi del Sindaco e la senatrice Alessandra Lonardo, è servito proprio aa dettare la linea della sua formazione politica per la ormai ravvicinata scadenza delledel 25 settembre. Seha sbaragliato l’avversario, una ...