In attesa del marito Ben Affleck, J Lo è già sull'isola. Domani canterà a un evento benefico di LuisaViaRoma per Unicef (Di venerdì 29 luglio 2022) Parata di stelle a Capri. Dopo l’arrivo sull’isola, pochi giorni fa, di Leonardo DiCaprio e Jamie Foxx, è arrivato il momento della superdiva Jennifer Lopez. L’artista è sbarcata ieri, giovedì 28 luglio. Sarà la protagonista di un’attesissima performance sabato 30 luglio, alla Certosa di San Giacomo. Jennifer Lopez e Ben Affleck e tutti i grandi amori - finiti - del passato guarda le foto Leggi anche › Jennifer Lopez lancia “JLo Body”. Nuda, per il suo 53esimo compleanno ... Leggi su iodonna (Di venerdì 29 luglio 2022) Parata di stelle a Capri. Dopo l’arrivo, pochi giorni fa, di Leonardo DiCaprio e Jamie Foxx, è arrivato il momento della superdiva Jennifer Lopez. L’artista è sbarcata ieri, giovedì 28 luglio. Sarà la protagonista di un’attesissima performance sabato 30 luglio, alla Certosa di San Giacomo. Jennifer Lopez e Bene tutti i grandi amori - finiti - del passato guarda le foto Leggi anche › Jennifer Lopez lancia “JLo Body”. Nuda, per il suo 53esimo compleanno ...

