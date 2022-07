illycaffè: nel semestre ricavi ed Ebitda in crescita (Di venerdì 29 luglio 2022) I ricavi consolidati nel primo semestre del 2022 di illycaffè hanno registrato un incremento del 21% rispetto al 2021; l'Ebitda è risultato in crescita rispetto al 2021, beneficiando dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022) Iconsolidati nel primodel 2022 dihanno registrato un incremento del 21% rispetto al 2021; l'è risultato inrispetto al 2021, beneficiando dell'...

in particolare in Italia, dove i ricavi sono cresciuti del 30% rispetto al 2021 grazie ad un'accelerazione del tasso di acquisizione di nuovi clienti, in particolare nel segmento premium, e all'...