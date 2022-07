I Giochi del Commonwealth con il messaggio Lgbt e il saluto di Malala (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - A Birminghanm si è aperta la prima giornata di gare della 22ma edizione dei Giochi del Commonwealth con 5mila di 72 nazioni, mai come questa volta cassa di risonanza per appelli politici e sociali e per i crescenti malumori nel vecchio impero britannico. Lo si è visto fin dalla cerimonia inaugurale, con il tuffatore Tom Daley arrivato con in mano il simbolo dei Giochi circondato da attivisti con le bandiere Lgbt+, e con il saluto di Malala, l'attivista afghana premio Nobel. Del resto le Olimpiadi dei sudditi di Elisabetta II in programma fino all'8 agosto arrivano dopo che da novembre Barbados non riconosce più la regina come Capo dello Stato e con la Giamaica pronta a seguirne l'esempio. E, a differenza di quanto avviene ai Giochi olimpici, a questi 'Games' ... Leggi su agi (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - A Birminghanm si è aperta la prima giornata di gare della 22ma edizione deidelcon 5mila di 72 nazioni, mai come questa volta cassa di risonanza per appelli politici e sociali e per i crescenti malumori nel vecchio impero britannico. Lo si è visto fin dalla cerimonia inaugurale, con il tuffatore Tom Daley arrivato con in mano il simbolo deicircondato da attivisti con le bandiere+, e con ildi, l'attivista afghana premio Nobel. Del resto le Olimpiadi dei sudditi di Elisabetta II in programma fino all'8 agosto arrivano dopo che da novembre Barbados non riconosce più la regina come Capo dello Stato e con la Giamaica pronta a seguirne l'esempio. E, a differenza di quanto avviene aiolimpici, a questi 'Games' ...

