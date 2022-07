Golf | Hero Open | Crocker tiene la testa | unico italiano oltre il taglio è Laporta 38esimo

sportface2016 : #Golf, #HeroOpen: #Crocker tiene la testa, unico italiano oltre il taglio è #Laporta 38esimo - glooit : Golf: Hero Open; Crocker resta in testa, Laporta è 38/o leggi su Gloo - OA_Sport : Golf: Sean Crocker chiude ancora davanti all'Hero Open 2022 dopo due giri. Francesco Laporta è l'unico italiano che… - FederGolf : ?? R2 Hero Open Al termine del secondo giro in Scozia conduce ancora ???? #Crocker con -15. ???? #Laporta è 38/o con -… - MaurizioTrezzi : RT @FederGolf: ?? R1 Hero Open Al termine del primo giro in Scozia conduce ???? #Crocker con -9. ???? #Laporta è 23/o con -5, E. #Molinari 37/… -

... Ultimate Edition Gears Tactics Generation Zero Genesis Noir Goat Simulator Going Underwith ... Skatebird Skul: TheSlayer Slay the Spire Slime Rancher Sniper Elite 4 Sniper Elite 5 Snowrunner ...08.00(DP World Tour) -Open, secondo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 14.00; diretta streaming su Eurosport Player, Discover+, Sky Go, Now Tv, DAZN dalle ore 14.00) 09.00 CANOTTAGGIO " ...Ancora una buona prova per Sean Crocker in Scozia. L'americano, con un totale di 129 (63 66, -15), al termine del secondo round è ancora al comando della classifica con un colpo di vantaggio nei confr ...American golfer Sean Crocker retained his 1-stroke lead at the Hero Open after shooting 6-under 66 in the second round of the European tour event on Friday.