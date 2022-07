Gas: ad Amsterdam apre in rialzo a 201 euro (Di venerdì 29 luglio 2022) Il gas apre in rialzo sopra i 200 euro. I future sul metano ad Amsterdam segnano un +1,10% a 201 euro al megawattora. . 29 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022) Il gasinsopra i 200. I future sul metano adsegnano un +1,10% a 201al megawattora. . 29 luglio 2022

LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Gas: ad Amsterdam apre in rialzo a 201 euro: I future segnano un +1,10% - fisco24_info : Gas: ad Amsterdam apre in rialzo a 201 euro: I future segnano un +1,10% - mrzchm : RT @corte_dc: A proposito di gas. Il problema,a parte le diminuzioni di flusso attuati da gasprom per forma di pressione, non è dovuta ai p… - corte_dc : A proposito di gas. Il problema,a parte le diminuzioni di flusso attuati da gasprom per forma di pressione, non è d… - angenaldi : Il 30 maggio ad Amsterdam il #gas era a 86,65 euro/mWh. Oggi alla stessa piazza ha raggiunto i 205, con un aumento… -