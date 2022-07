Firenze | ferito con una sbarra resiste all’aggressore che voleva rubare il cellulare Ricoverato in ospedale

FirenzePost : Firenze: ferito con una sbarra resiste all’aggressore che voleva rubare cellulare. Ricoverato in ospedale - toscanamedianew : Ferito a morte all'addome, ricercata una donna - venti4ore : Barista in centro a Firenze ferito alla testa e rapinato • Nove da Firenze - joricherubini : Scontro tra barche all’Argentario: un morto, una dispersa e un ferito grave - venti4ore : Ferito 22enne in piena notte in centro a Firenze -

Firenze Post

È successo ieri mattina a, in via Sestese. Tutto è partito, secondo una prima ricostruzione,... Un'ambulanza ha trasportato ila Careggi mentre un'altra ha trasferito a Santa Maria Nuova ...Albero caduto sul lungarno Ferrucci (Foto Enrico Pastaldi / New Press Photo) Per approfondire : Foto :, le foto dell'albero caduto sul lungarno Ferrucci Paura ma per fortuna nessun. Nel pomeriggio di giovedì 28 luglio un albero è caduto sul lungarno Ferrucci . Un grosso ramo si è ... Firenze: ferito con una sbarra resiste all’aggressore che voleva rubare cellulare. Ricoverato in ospedale Firenze, 29 luglio 2022 - Per una manovra azzardata avrebbe minacciato un'automobilista e colpito con uno sfollagente il passeggero e la vettura. Per questo un 28enne fiorentino è stato denunciato per ...Per una manovra azzardata avrebbe minacciato un’automobilista e colpito con uno sfollagente il passeggero e la vettura. Per questo un 28enne fiorentino è stato denunciato per lesioni aggravate, porto ...