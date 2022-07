Coppa Italia 2022/2023, modifica al regolamento: liste da 26 giocatori (Di venerdì 29 luglio 2022) A poche ore dall’inizio ufficiale della Coppa Italia 2022/2023 con i primi turni preliminari, la Lega Serie A ha comunicato una piccola modifica nel regolamento. Nel dettaglio si tratta di una variazione nell’articolo 9.2 in vigore a decorrere dalla stagione che sta per cominciare. La lista dei giocatori da consegnare agli arbitri, dunque, si allarga a 26 elementi e fino a 15 calciatori potranno andare in panchina al seguito del tecnico. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) A poche ore dall’inizio ufficiale dellacon i primi turni preliminari, la Lega Serie A ha comunicato una piccolanel. Nel dettaglio si tratta di una variazione nell’articolo 9.2 in vigore a decorrere dalla stagione che sta per cominciare. La lista deida consegnare agli arbitri, dunque, si allarga a 26 elementi e fino a 15 calciatori potranno andare in panchina al seguito del tecnico. SportFace.

